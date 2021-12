Influenza stagionale in Molise: più casi nella fascia 15-64 anni

Nessun caso registrato nella fascia 0-4 anni

Influenza stagionale: l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha diffuso il nuovo rapporto ‘Influnet’ sull’andamento dell’influenza in Italia.

Nella nostra regione – si legge in una agenzia Ansa – nella settimana compresa tra il 29 novembre e il 5 dicembre, su 10 Medici di medicina generale (Mmg) e Pediatri di libera scelta (Pls) ‘sentinella’ che hanno trasmesso i dati, per un totale di 10.363 assistiti, sono stati segnalati 18 casi di sindromi influenzali (incidenza 1,74 per mille – Italia 4,77), in leggera diminuzione rispetto alla precedente settimana (22 casi).

Dal report emerge che l’incidenza più alta (2,05 per mille) riguarda la fascia d’età 15-64 anni, a seguire quella 5-14 (1,78) e over 65 (1,11). Nella fascia d’età 0-4 anni non sono stati segnalati episodi di influenza.