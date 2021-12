Influenza stagionale, in Molise e Basilicata i dati più bassi d’Italia

L’Istituto superiore di sanità ha diffuso il rapporto “Influnet” sull’andamento dell’influenza in Italia.

In Molise, nella settimana compresa tra il 13 e il 19 dicembre, su 11 Medici di medicina generale (Mmg) e Pediatri di libera scelta (Pls) ‘sentinella’ che hanno trasmesso in dati, per un totale di 12.164 assistiti, sono stati segnalati 12 casi (incidenza 0,99 per mille – Italia 4,42), la più bassa d’Italia dopo la Basilicata (0,71).

Dal report – riporta l’Ansa Molise – emerge che la fascia d’età maggiormente colpita è quella 5-14 anni (5,08), a seguire, 15-64 (0,86) e over 65 (0,63). Nella fascia 0-4 anni non sono stati segnalati episodi influenzali, unico caso tra le regioni, mancano Calabria e Valle d’Aosta, che hanno attivato la sorveglianza Influnet.