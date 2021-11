Influenza, Molise in controtendenza: incidenza più bassa d’Italia

Presentato il rapporto epidemiologico InfluNet: casi in diminuzione. Nelle fasce 0-4, 5-14 e over 65 non sono stati segnalati episodi

La stagione influenzale 2021-22 è iniziata con molti più casi rispetto anche alle stagioni precedenti la pandemia.

Lo mostra il rapporto epidemiologico InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nella 45sima settimana del 2021 si osserva un’incidenza di sintomatologia simil-influenzale pari a 4,2 casi per mille assistiti.

In Molise, nella settimana tra il 15 e il 21 novembre, su undici medici di medicina generale (Mmg) e Pediatri di libera scelta (Pls) ‘sentinella’ che hanno trasmesso i dati per un totale di 11.467 assistiti, sono stati segnalati 9 casi (incidenza 0,78 per mille – Italia 4,77), in diminuzione rispetto alla precedente settimana.

Dal report emerge che tutti i casi segnalati sono riconducibili alla fascia di età 15-64 anni che al momento risulta quella maggiormente colpita dall’influenza.

Nelle altre, 0-4 anni, 5-14 e over 65 non sono stati segnalati episodi di influenza, unico caso in Italia tra le Regioni che finora hanno attivato la sorveglianza Influnet.