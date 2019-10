Influencer, corso di laurea a Campobasso

Dopo Medicina, arriva un’altra università: eCampus aprirà in Molise. Corsi di Giurisprudenza, Ingegneria, Economia, Psicologia, Lettere, Scienze della Comunicazione

Dopo la notizia dell’arrivo in Molise di una facolà di medicina privata, data in esclusiva, dal Quotidiano on line, ecco un’altra anteprima del nostro giornale on line.

Si tratta della prossima apertura, a Campobasso, nella centralissima via Mazzini, dell’Università privata e soprattutto riconosciuta ”eCampus” con i suoi 49 percorsi di laurea, tra cui l’ultimissima novità della specializzazione in ”Influecer”.

L’Università eCampus a Campobasso, in Molise, permetterà ai suoi iscritti di organizzare lo studio in base ai loro impegni senza rinunciare a una preparazione eccellente. In occasione dell’apertura della sede in Molise, eCampus rilascia i 24 CFU per il concorso nella scuola. Le lezioni sono on line e si possono seguire, quando e dove si vuole, da computer, tablet o smartphone. Un tutor personale, disponibile online e in presenza, affiancherà gli studenti nello studio, si potranno contattare facilmente i docenti attraverso la live chat. Con l’app eCampus Club si sarà sempre in contatto con gli altri studenti e gli esami si svolgono in presenza, nella sede più vicina. L’unica con tutor in presenza è l’università eCampus. I corsi di laurea previsti sono tutti triennali e prevedono il biennio di specializzazione: Giurisprudenza, Ingegneria, Economia, Psicologia, Lettere, Scienze della Comunicazione con la specializzazione Influencer.