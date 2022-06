Inflazione, Campobasso tra le città con meno rincari

L’Istat ha resi noti oggi i dati dell’inflazione di maggio delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care (Tabella n. 1), Bolzano dove l’inflazione annua, pari a +9,1%, la più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 2419 euro. Al secondo posto Trento, dove il rialzo dei prezzi del 9% determina un incremento di spesa pari a 2355 euro per una famiglia media. Sul gradino più basso del podio Bologna, dove il +7,9 genera una spesa supplementare pari a 1971 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Brescia (+7,3%, +1925 euro), poi Verona (+8,1%, 1885 euro) e in sesta posizione Milano (+6,8%, +1846 euro). Chiudono la top ten due città siciliane: Palermo e Catania, entrambe a +8,8%, pari a 1747 euro.

La città più virtuosa è Campobasso, con un’inflazione del 5,8% e una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a “solo” 1062 euro. Segue Ancona (+5,6%, +1113 euro) e Catanzaro (+6,2%, +1158 euro).

In testa alla classifica delle regioni più costose (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +9%, il Trentino che registra a famiglia un aggravio medio pari a 2339 euro su base annua. Segue la Lombardia, dove la crescita dei prezzi del 6,6% implica un’impennata del costo della vita pari a 1715 euro, terza l’Emilia Romagna, +7%, con un rincaro annuo di 1665 euro.

La regione più risparmiosa è il Molise, +5,8%, pari a 1062 euro, seguite da Puglia (+7,2%, +1166 euro) e Marche (+6%, +1170 euro).

Tabella n. 1: Classifica delle città più care (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua

N Città Rincaro annuo per la famiglia media(in euro) Inflazioneannua di maggio 1 Bolzano 2419 9,1 2 Trento 2355 9 3 Bologna 1971 7,9 4 Brescia 1925 7,3 5 Verona 1885 8,1 6 Milano 1846 6,8 7 Padova 1815 7,8 8 Trieste 1764 7,6 9 Palermo 1747 8,8 9 Catania 1747 8,8 11 Modena 1716 7,1 12 Ravenna 1692 7 13 Perugia 1677 7,3 14 Rimini 1571 6,5 15 Firenze 1563 6,7 16 Genova 1526 7 17 Parma 1522 6,3 18 Torino 1518 6,6 19 Messina 1507 7,9 20 Aosta 1485 6 ITALIA 1478 6,8 21 Roma 1475 6,3 22 Reggio Emilia 1474 6,1 23 Venezia 1395 5,8 24 Livorno 1375 6,1 25 Napoli 1335 6,6 26 Cagliari 1334 7,1 27 Bari 1232 7,1 28 Potenza 1205 6,1 29 Reggio Calabria 1195 6,4 30 Catanzaro 1158 6,2 31 Ancona 1113 5,6 32 Campobasso 1062 5,8

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat