Infiorata e processione della Madonna del Monte, segui la nostra diretta

Torna l’Infiorata a Campobasso in onore della Madonna del Monte (QUI l’ARTICOLO) dopo due anni di assenza causa Covid. Petali di fiori abbelliranno le principali strade di Campobasso in attesa che la statua della Madonna passi per le vie del borgo vecchio.

Si tratta di una tradizione molto sentita dai campobassani al pari della sfilata dei Misteri e della processione del Venerdì Santo. L’appuntamento è per il pomeriggio di oggi, martedì 31 maggio.

Gli abitanti del borgo inizieranno dal primo pomeriggio ad abbellire le strade con petali di fiori in attesa della processione che partirà intorno alle 17 circa. Il Quotidiano del Molise seguirà l’evento in diretta a partire dalle 17 sui nostri canali social.