Infiltrazioni malavitose sulla Costa: occhi puntati alle risorse del raddoppio ferroviario

Il Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta ha convocato la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per svolgere una analisi congiunta sulle iniziative da adottare

Attenzionare, prevenire e preservare l’integrità del tessuto socio-economico provinciale da tentativi di infiltrazione da parte di sodalizi criminali provenienti da regioni limitrofe. E’ questo l’obiettivo dell’importante incontro che si è svolto questa mattina, 17 febbraio, presso il comune di Termoli. Il Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta ha convocato la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per svolgere una analisi congiunta sulle iniziative da adottare.

A prendere parte all’incontro anche i referenti delle associazioni rappresentative delle principali categorie economiche del territorio provinciale. “Qui arriveranno ingenti risorse per il raddoppio della linea ferroviaria e dovremmo tenere alta l’attenzione -ha commentato il Prefetto Cappetta-Stipuleremo anche un protocollo con la Prefettura di Foggia e Rfi per monitorare la realizzazione di quest’opera cosi importante per l’intero sud e faremo il possibile per tenere lontane le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

L’infiltrazione si verifica attraverso vari strumenti. Appalti pubblici, spaccio di droga, furti in agricoltura. Ed in questo la presenza dei rappresentanti della associazioni è fondamentale perché chiediamo a loro di darci una mano, di segnalare i casi sospetti, anche in forma anonima”.

INTERVISTA AL PREFETTO DI CAMPOBASSO, FRANCESCO ANTONIO CAPPETTA