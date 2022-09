Infezione da listeria, allerta anche in Molise per un presunto caso

Il focolaio di listeria che ha portato al ritiro di diversi lotti di wurstel contaminati in Italia e in Spagna, continua a preoccupare i molisani. Sembrerebbe, infatti, che anche in Molise si sia registrato un caso di listeriosi con un anziano ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso e tenuto sotto stretta osservazione.

Il settore della produzione alimentare è complesso e risalire alla fonte di una infezione non sempre è facile. Il ritiro dal mercato dei lotti di wurstel in questione è stato quindi un passo decisivo, Sarebbe tuttavia tecnicamente sbagliato affermare che l’episodio è chiuso. Le indagini epidemiologiche e quelle sui consumi dei pazienti proseguono, così come i controlli nel settore alimentare. Ad essere coinvolti sono soprattutto persone anziane (di età superiore ai 65 anni), spesso con condizioni di fragilità per età e patologia.

Tuttavia, la listeriosi può assumere diverse forme a seconda dei casi: ad esempio, nelle donne in gravidanza può provocare anche la morte del feto, mentre in adulti immuno-compromessi e anziani, può provocare meningiti, encefaliti o gravi setticemie. Per evitare di contrarre l’infezione, occorre sapere che il batterio è sensibile alle alte temperature e, dunque, cuocere bene il cibo è fondamentale.

Del gruppo di lavoro istituito dal ministero della Salute per gestire il focolaio di listeriosi fanno parte i laboratori nazionali di riferimento per listeria nell’ambito alimentare (Izs Abruzzo e Molise) e nell’ambito della sanità pubblica (Iss), le Regioni, i laboratori di riferimento regionali e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali delle regioni coinvolte.