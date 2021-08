Inferno in Basso Molise, Campomarino assediata, Statale chiusa e lidi evacuati: in azione i canadair

Canadair in azione a Montecilfone (a cui si riferisce il video che pubblichiamo) e chiuso un tratto di Statale 16 a Campomarino. Si aggrava il bilancio degli incendi che stanno colpendo il basso Molise. La situazione sta diventando più difficile a Campomarino dove le fiamme stanno scendendo lungo il costone all’altezza del distributore della Tamoil. Per questo motivo è sospesa la circolazione dei treni tra Termoli e Foggia. Paura anche a Campomarino Lido da cui arrivano le immagini di persone in strada che guardano preoccupate la colonna di fumo nero che si leva sopra le abitazioni. Per Campomarino è il secondo fine settimana di inferno.

In basso il video delle fiamme in centro a Campomarino, situazione preoccupante. In alto le fiamme sulla SS 16, all’altezza di Campomarino Lido minacciano un distributore di benzina.

Inferno a Campomarino, Statale chiusa e lidi evacuati: in azione i canadair