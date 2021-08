Inferno in Basso Molise, Campomarino assediata, Statale chiusa e lidi evacuati: in azione i canadair

Statale 16 bloccata, A14 non transitabile e sospesi i collegamenti ferroviari tra Termoli e Foggia. Il Basso Molise rivive l’incubo degli incendi. A distanza di una settimana dal rogo che ha distrutto la pineta di Campomarino è nuovamente il paese bassomolisano a piombare nell’incubo: un incendio di vaste dimensioni sta tenendo impegnati i vigili del fuoco dal primo pomeriggio di oggi, 8 agosto. Le fiamme sono divampate prima presso il bosco Fantine dove un focolaio è stato prontamente domato e successivamente lungo il costone del paese all’altezza degli svincoli che dalla Statale 16 conducono verso il paese e verso il lido. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento di garbino che soffia in tutta la zona, hanno impiegato pochissimo tempo a bruciare tutta la vegetazione del costone e a mettere a rischio il distributore della Tamoil che si trova proprio lungo la Statale 16 nel centro di quello che è il nuovo maxi focolaio del Basso Molise. Vigili del fuoco, protezione civile, associazioni di volontariato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia stanno lavorando all’altezza del chilometro 552 per evitare che le fiamme arrivino ancora più a ridosso del distributore.

In azione anche i canadair che hanno effettuato diversi lanci sulle fiamme altissime e ben visibili anche dal centro di Campomarino Lido dove residenti e turisti sono stati evacuati. Lunghe file di auto in uscita da Campomarino con la gente che si è data alla fuga per allontanarsi dal fuoco e dal fumo nero. Un pomeriggio di nuova emergenza con gli stabilimenti balneari e le abitazioni che sono state evacuate.

Nel tardo pomeriggio di oggi è rientrata l’emergenza a Montecilfone dove era scoppiato un vasto incendio all’altezza del tracciato per i lavori del metanodotto. Le fiamme erano arrivate a lambire anche il bosco Corundoli, l’altro polmone verde del Basso Molise. Momenti di concitazione dovuti anche al vento e al caldo oltre i 40 gradi che hanno interessato il basso Molise rischiando di rendere la situazione incontrollabile. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i canadair che hanno consentito alla situazione di rientrare.

Problemi anche ad Ururi dove un incendio è divampato alle porte del paese vicino al cimitero interessando anche il centro di raccolta dei rifiuti e ha lambito l’abitazione del sindaco Raffaele Primiani.

In basso il video delle fiamme in centro a Campomarino, situazione preoccupante. In alto le fiamme sulla SS 16, all’altezza di Campomarino Lido minacciano un distributore di benzina.

