Inferno di fuoco a San Martino, tra le ipotesi la mano dell’uomo. “Evacuati rientrati a casa”

Il sindaco Di Matteo: “Ci troviamo di fronte ad un paesaggio spettrale. Sono circa 100 gli ettari bruciati”

Quasi 100 ettari di terreno bruciati dal fuoco, alcune ordinanze firmate dal sindaco Giovanni Di Matteo per vietare il passaggio pedonale e carrabile in alcuni vicoli del centro storico dove ci sono le abitazioni che hanno rischiato di crollare a causa dell’incendio e l’ipotesi, molto fondata, che dietro il maxi incendio e l’inferno di fuoco e fiamme che si è sviluppato tutto intorno a San Martino in Pensilis possa esserci la mano dell’uomo. Troppo vasto e troppo “perfetto” tanto da arrivare fino a lambire il paese l’incendio che ha tenuto impegnati Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Forestale, e Sae112 nella giornata di ieri, 13 luglio, e che in parte sta interessando ancora oggi il centro storico di San Martino.

Le fiamme sono divampate attorno alle 14, sospinte dal forte vento di garbino che le ha rese ingovernabili. In un attimo il fuoco ha mangiato sterpaglie e vegetazione spontanea risalendo la collina fino ad arrivare a lambire il centro storico, a pochi passi dalla chiesa di San Pietro Apostolo, quella dove una volta arrivava in volata la Carrese.

Solo l’intervento dei Vigili del fuoco e i ripetuti lanci del canadair hanno evitato il peggio. “Quello che ci troviamo di fronte stamattina è un paesaggio spettrale – ha affermato il sindaco Di Matteo contattato telefonicamente – saranno circa 100 gli ettari di terreno che sono stati interessati dall’incendio ma ancora non riusciamo a fare una stima precisa”. In paese tutto ancora puzza di fumo e di bruciato e mentre si valutano le cause, le persone che erano state evacuate sono rientrate in casa. “Abbiamo fatto rientrare tutti nelle loro abitazioni e nel pomeriggio rientreranno quelli della casa famiglia. Diciamo che il peggio è passato”.