Inferno di fuoco a Campomarino, salvate 97 persone tra cui molti bambini (IL VIDEO)

Sono 97 le persone, tra cui numerosi bambini, che sono state tratte in salvo e condotte via mare da Campomarino a Termoli. E’ questo il bilancio dei soccorsi compiuti dalla Capitaneria di Porto a seguito dell’incendio che ha devastato la Pineta di Campomarino (QUI IL VIDEO CON IL DRONE DELLA DEVASTAZIONE). Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, si sono propagate verso i camping a sud del porto turistico costringendo i turisti a fuggire verso il mare. Immediati i soccorsi che, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Termoli, hanno visto coinvolti la motovedetta e il battello pneumatico della Guardia Costiera, tre unità navali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, il mezzo nautico del pilota del porto di Termoli, nonché, tre imbarcazioni da diporto e una moto d’acqua che si sono offerte di prestare aiuto alle persone coinvolte. Tutte le unità intervenute hanno contribuito a trarre in salvo 97 persone, tra cui numerosi bambini, che si sono trovate intrappolate tra le fiamme e il mare, non riuscendo a trovare una via di fuga via terra. Ad accogliere sulla banchina del Porto di Termoli la gente scampata alle fiamme sono intervenute le autoambulanze del 118 e della Misericordia e i mezzi e il personale della Protezione Civile che si è occupata dell’accoglienza e del trasporto delle persone coinvolte, che comunque si trovavano in buono stato di salute, presso il PalaSabetta messo a disposizione dal Comune di Termoli.