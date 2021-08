Inferno di fuoco a Campomarino: arrivano gli elicotteri. Chiuse Statale e Ferrovia (IL VIDEO)

Inferno di fuoco e fiamme anche a Campomarino Lido dove il fuoco sta interessando la zona della pineta, a ridosso di camping e stabilimenti balneari. Le fiamme, sospinte dal forte vento, hanno costretto le forze dell’ordine a disporre l’evacuazione di due stabilimenti balneari e di un camping. Come mostrano le foto e i video la situazione sta diventando pericolosa anche in quella zona che già diversi anni fa era stata letteralmente distrutta dagli incendi. Le fiamme hanno raggiunto anche la zona del porticciolo turistico.

ARRIVANO GLI ELICOTTERI, BLOCCATE STATALE E FERROVIA – Sono arrivati attorno alle 15.36 del 1 agosto gli elicotteri che stanno aiutando i mezzi a terra dei vigili del fuoco a cercare di avere ragione delle fiamme che stanno divorando la pineta di Campomarino. Le fiamme altissime come mostrano i video che ci sono stati inviati, hanno costretto a chiudere la Statale 16 all’altezza del chilometro 552 e 553 e i collegamenti ferroviari con i treni che sono rimasti fermi in stazione a Termoli. Più di 300 i passeggeri che sono rimasti bloccati in stazione e sono stati soccorsi dai volontari del Sae112 che hanno distribuito le bottigliette d’acqua e prestato assistenza a tutti i passeggeri che sono rimasti bloccati per ore.

