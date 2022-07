“Infermieristica è ferma da un anno, la petizione solo fumo negli occhi”

Nicola Zagaria, anestesista al Veneziale e membro del Gruppo Fb “L’alternativa c’è”, critica l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale per Infermieristica, bollandola come tardiva e parlando solo di fumo negli occhi degli isernini:

“Qui non si tratta di criticare. Né di fare polemiche. Si tratta di politica. E di cose buone da fare per cittadini. Non bisogna raggirare la buona fede e le coscienze dei cittadini. Mai. Quando fai la campagna elettorale le promesse dominano lo scenario. Volti nuovi e vecchi. Vecchie e nuove presunte logiche. Che poi non portano da nessuna parte. In fondo sempre lo stesso teatrino. Questo ha fatto allontanare milioni di persone dalla volontà dell’esercizio del proprio diritto al voto. Abbiamo qui ad Isernia l’assessorato dedicato alle tematiche sociosanitarie. È in corso la lodevole iniziativa inerente una petizione cittadina. L’arte della politica sta anche in questo tuttavia. Nel fare apparire come eccezionale qualcosa di banale. Quando diventi istituzione non puoi essere banale. Ancora non è noto cosa abbia fatto nel concreto l’assessorato e la giunta. Assistiamo semplicemente alla cronaca. Forse nessuno ha rivelato che il corso di laurea in Infermieristica ad Isernia è sospeso già dallo scorso anno. Cosa hanno fatto nel frattempo le istituzioni?

Oggi persiste miseramente l’atteggiamento da avanspettacolo di piazza. E siamo ancora qui. Saremo ancora qui. Perché non si vuol capire che tutta questa classe politica va mandata a casa. Personalmente ritengo sia giusto dare alla giunta attuale il tempo fisiologico che merita. Certo, dopo aver imbarcato molti personaggi isernini collegati a sistemi a livello regionale ben noti, dispero possa concretamente essere innovativa. Difatti le considerazioni, sin dalle elezioni, non promettono nulla di buono. Continuare sulla strada del non comprendere che una armata di cittadini deve cambiare questo sistema con le proprie mani, dopo aver rimandato questa politica fumosa e dannosa, è un errore che continueremo a pagare. Ed una istituzione che genera quattro missive , una assemblea cittadina, due incontri e una petizione purtroppo sa di poco. Troppo poco.

Fate attenzione che a furia di petizioni, date le indennità pagate da noi cittadini, saremo noi a fare una petizione pur di non ascoltare più chi non sa dare le risposte e le soluzioni ai problemi. Nel caso , con un po’ di dignità, dimettetevi finché siete ancora in tempo. O perlomeno date in beneficienza il vostro inutile stipendio. Perché quel che fate e come lo fate è in grado di farlo qualsiasi comune cittadino dotato di buona e sana volontà. Soprattutto smettetela. La campagna elettorale non è ancora iniziata”.