Infermieristica ad Isernia, Castrataro incalza Toma

Il sindaco del capoluogo pentro annuncia di aver inoltrato una richiesta ufficiale di chiarimenti all’Ente di via Genova sulle reali cause della mancata pubblicazione del bando

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, chiede alla Regione di difendere la presenza della facoltà di infermieristica nel capoluogo pentro. Lo fa chiedendo chiarimenti al governatore Toma: “Il corso di laurea in Infermieristica deve restare ad Isernia e il Comune è pronto a fare la sua parte. Ho seguito da vicino, in questi giorni, la vicenda legata alla mancata pubblicazione del bando da parte della Asrem per il reclutamento di docenti. Situazione che potrebbe mettere a rischio la permanenza, nel capoluogo pentro, del corso di laurea in Infermieristica, frutto di un protocollo d’intesa tra Università La Sapienza di Roma e Regione Molise”.

Vista l’importanza “che il corso di laurea riveste per la nostra città, sia in termini di prestigio che di ricadute socio-economiche, dopo un confronto informale con i soggetti interessati, ho inoltrato una richiesta ufficiale di chiarimenti alla Regione Molise, per avere risposte concrete circa le reali cause all’origine della mancata pubblicazione del bando. Nel frattempo, anticipo che il Comune di Isernia si rende disponibile a porre in essere ogni azione utile a garantire la permanenza del corso di laurea in città contribuendo, se necessario – ha concluso Castrataro – anche con proprie risorse, alla risoluzione delle problematiche qualora fossero di natura economica”.