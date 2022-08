Infermieristica a Isernia, accordo Toma-Polimeni: firmata una convenzione triennale

Vengono fuori tutti i particolari dell’accordo tra il governatore Toma e la rettrice della Sapienza Polimeni che ha una durata triennale e garantisce il funzionamento del corso di laurea in Infermieristica nel centro storico del capoluogo pentro fino al 2025. Infatti i due interlocutori hanno deciso non di sottoscrivere un nuovo protocollo di intesa, che avrebbe fatto saltare quest’anno accademico, ma di prorogare quello già esistente tra Re­gione e Sapienza. Proroga varata con un atto della giunta Toma. Il provvedimento approva­to dall’esecutivo di Palazzo Vitale proroga il protocollo per i prossimi tre anni ac­cademici, delibera la costi­tuzione di un apposito co­mitato tecnico per la defini­zione di un nuovo protocol­lo d’intesa tra le parti e prende atto delle necessa­rie coperture finanziarie – che saranno erogate al­ l’Asrem – per l’avvio del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapien­za” negli anni accademici dal 2022 al 2025. Infermieristica, nella sede di via Mazzini, nel cuore del centro storico di Iser­nia è salva, grazie alla soluzione trovata da Toma.