Infermieri tornano in servizio ma non conoscono la destinazione: ancora caos al Cardarelli

A molti di loro potrebbe essere cambiato reparto e i responsabili sarebbero costretti a formarli nuovamente

Non c’è pace per il Cardarelli di Campobasso. Alle prese sempre con la carenza di personale, sia medico, sia infermieristico. Una tregua si avrà a partire da domani quando rientreranno in servizio parte degli infermieri, i cosiddetti precari Covid, a cui era scaduto il contratto il 31 dicembre e che sono stati prorogati dopo i 20 giorni di stop. Ma neanche il tempo di tirare un piccolissimo sospiro di sollievo che si presentano nuovi problemi.

Gli infermieri che torneranno in servizio domani, martedì 24 gennaio, sono stati convocati questa mattina al Cardarelli ma sembrerebbe che nessuno della dirigenza si sia presentato per fornire loro indicazioni. Tanto che domani alle 8 dovranno prendere servizio ma non sanno ancora dove saranno destinati. Ed è una situazione che mette in apprensione interi reparti che in tal modo non riescono a far fronte all’organizzazione. Inoltre parrebbe che ad alcuni di loro vogliano cambiare destinazione rispetto al precedente reparto. Una beffa, se così fosse, per i responsabili dei reparti che sarebbero costretti a formare nuovamente il personale infermieristico a loro destinato.