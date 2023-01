Infermieri precari, trovato l’accordo tra sindacati e Asrem: revocato lo sciopero di domani

Lo hanno deciso le organizzazioni sindacali «alla luce delle fattive proposte datoriali»

Incontro decisivo questo pomeriggio, mercoledì 11 gennaio, tra le organizzazioni sindacali e l’Asrem in merito alle stabilizzazioni dei precari i cui contratti sono scaduti, come noto, lo scorso 31 dicembre. Una situazione che ha creato e sta creando disagi negli ospedali molisani.

L’accordo, alla fine, è stato raggiunto e le sigle sindacali hanno sospeso lo sciopero che era previsto per la giornata di domani.

Ad illustrare la situazione e le proposte dell’Asrem è stato il direttore generale Oreste Florenzano. Dei 177 infermieri il cui contratto a tempo determinato è scaduto a fine anno, 16 sono stati assunti tramite concorso, 14 stabilizzati attraverso il Decreto Madia e sono in corso di stabilizzazione altri 23. Quindi dei 177 a tempo determinato, vengono assunti a tempo indeterminato 53. Restano in 124, 85 dei quali verranno prorogati a tempo determinato. Inoltre ulteriori 30 incarichi verranno conferiti, sempre a tempo determinato, per sostituzioni lunghe malattie e gravidanze.

Le medesime soluzioni non possono essere adottate per gli Oss scaduti il 31.12 in quanto è vigente la graduatoria a tempo indeterminato.

Questo – ha detto durante l’incontro il dg Florenzano – è il massimo sforzo che l’Asrem può compiere e le soluzioni saranno adottate – ha precisato – a patto che i sindacati revochino lo sciopero.

L’incontro, a questo punto, è stato interrotto e alla ripresa le organizzazioni sindacali hanno letto una nota attraverso la quale hanno annunciato la sospensione dello sciopero.

«Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in merito alla nota del 31/12/2022, a firma delle sigle sindacali FP Cgil, FP Cisl, Uil FPL, Fials, Nursind e Nursing up, con la quale si indiceva, per il giorno 12/01/2022, lo sciopero di 24 ore di tutto il personale dell’Asrem, con la presente, alla luce delle fattive proposte datoriali, scaturite nella riunione odierna fra la Direzione Generale Asrem e tutte le Organizzazioni sindacali, dichiarano di sospendere lo sciopero previsto per la giornata di domani, nelle more della verifica di fattibilità delle proposte della Dirigenza Generale Asrem.» dim