Infermieri precari in tempo di Covid19, il Nursind: «Bisogna stabilizzarli»

Il plauso a medici e infermieri da parte della segreteria provinciale di Campobasso del sindacato delle Professioni Infermieristiche

La segreteria provinciale del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind Campobasso sente il dovere di ringraziare medici e infermieri che in questi giorni, in modo particolare, sono stati sottoposti a turni massacranti e ad una continua esposizione a contagio da Covid 19 nei van ospedali.

Il sindacato Nursind rivolge un forte appello a tutte le istituzioni politiche regionali, nonché alla direzione generale Asrem affinché si adotti in questo momento così particolare, il dispositivo per la stabilizzazione di turno il personale precario che con alto senso di responsabilità ed attaccamento al proprio dovere professionale sta dimostrando capacità organizzative anche laddove si vengono a creare delle carenza. Questo personale, ormai presta la propria attività da anni, sta lavorando nonostante lo stato di precarietà e grossi sacrifici, fa parte di un’organizzazione assistenziale che

risponde ai criteri di efficacia ed efficienza, creando uno standard assistenziale positivo. Sarebbe anche una forma di riconoscenza per tutto quello che stanno facendo, nonché il diritto ad avere un contratto stabile prima dell’attuazione del piano di rafforzamento del Ssn varato dal governo Conte, vista la carenza elevata ed i malati che continuano ad aumentare sempre più.