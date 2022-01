Infermieri in Molise: turni massacranti e paghe non dignitose, basta

I professionisti iscritti al Nursind in reparto manifestano col camice listato a lutto

Gli infermieri iscritti al sindacato Nursind del Molise condividono le ragioni che hanno spinto la Segreteria Nazionale alla dichiarazione dello sciopero di questa mattina (28 Gennaio). Per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, consapevoli della grave e cronica carenza di personale che, nella nostra regione, blocca troppo spesso anche l’erogazione di servizi essenziali, per non creare ulteriori inefficienze nel periodo pandemico che stiamo vivendo, parteciperanno allo sciopero lavorando con un segno di lutto sulla divisa, senza astensioni, per evitare di creare ulteriori disagi. GUARDA LE INTERVISTE VIDEO PER CAPIRE LE RAGIONI DELLA PROTESTA