Infermieri, eroi contemporanei. Una targa in loro onore (VIDEO E GALLERIA FOTO)

Una targa per onorare tutti gli infermieri che nel corso dell’emergenza Covid si sono prodigati a sostegno della comunità. È questa l’iniziativa che il Comune di Termoli ha voluto attuare in onore degli infermieri molisani nella Giornata Internazionale dell’Infermiere. Una “giornata che è una missione, un lavoro dove si deve dare sorrisi e rassicurazioni” come ha affermato il sindaco Francesco Roberti al suo fianco il vicesindaco Enzo Ferrazzano e l’assessore comunale Michele Barile. Una manifestazione a tratti commovente che ha voluto mettere in evidenza il grande servizio che gli infermieri hanno fatto nel corso dell’anno di pandemia. “La nostra amministrazione ha voluto rendere omaggio con una targa che il sindaco donerà a Maria Cristina Magnocavallo per tutta la categoria degli infermieri”, ha affermato Michele Barile. Ma è stato proprio Roberti a sottolineare l’importanza della professione di infermiere. “Ho una particolare debolezza di carattere personale per gli infermieri perché lo era anche mia mamma ma noi figli sapevamo che stava facendo un lavoro importante – ha affermato il sindaco – so quanto dispiace l’assenza all’interno delle famiglie”. La Magnocavallo invece ha voluto lanciare un monito ai giovani “perché non si avvicinano facilmente alla professione di infermiere perché durante il periodo dell’emergenza abbiamo avuto difficoltà perché la maggior parte dei giovani venivano da fuori regione. Tra i nostri infermieri c’è stato il primo caso di Covid, i primi che hanno accertato la positività delle persone con il tampone, i primi che sono stati chiusi negli ospedali per i primi focolai. È a loro che dobbiamo dire grazie per tutto quello che hanno fatto”.

