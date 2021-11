Infermieri e Operatori socio-sanitari, ci sono posti in Molise

Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 novembre 2021 è stata resa nota l’apertura del Concorso ASR Molise Campobasso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 45 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D.



Nel bando di concorso è specificata la riserva di 13 posti a favore dei volontari delle Forze armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza demerito dalle ferme contratte e agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata.



La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito web aziendale https://www.asrem.gov.it ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale (Home page) compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.

Concorso ASR Molise Campobasso: requisiti

Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare alla procedura concorsuale:

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della categoria a selezione;

Diploma di Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere (appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche) conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.92, n 502 e s.m.i. ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/07/2000).

(appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche) conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.92, n 502 e s.m.i. ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/07/2000). iscrizione al relativo albo/ordine professionale.

Concorso ASR Molise Campobasso: invio domande

Il termine ultimo per presentare l’istanza è fissato alle ore 18 del 19 dicembre 2021





Qualora il numero delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale sia

superiore a 10 volte il numero dei posti messi a Concorso, l’Amministrazione può procedere alla preselezione dei concorrenti mediante test preselettivi riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie previste per il concorso.

Le prove d’esame saranno le seguenti:

prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su materie relative all’area clinica ed assistenziale, ai principi di nursing, alla legislazione e deontologia professionale;

prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica;

prova orale: potrà essere effettuata anche on-line e verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare, della lingua inglese, e di elementi di informatica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Concorso ASR Molise Campobasso: valutazione titoli

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: 15;

titoli accademici e di studio: 3;

pubblicazioni e titoli scientifici: 2;

curriculum formativo e professionale: 10.