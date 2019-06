Infermiera killer condannata a 30 anni

CAMPOBASSO

Condanna a 30 anni con rito abbreviato, questa la sentenza di primo grado emessa poco fa (ore 16,30 di oggi, venerdì 14 giugno) dal gup Arlen Picano a carico di Anna Minchella l’infermiera killer che nel giugno 2016 uccise con una siringa di acido puro il 76enne Celeste Valentino. La 46enne, infatti, gli avrebbe inniettato dell’acido in bocca con una siringa a spruzzo, mentre l’anziano era ricoverato nel reparto di lungodegenza del SS. Rosario. La difesa della donna, gli avvocati Marciano e Aldo Moscardino, hanno fatto già sapere che ricorreranno in appello. Soddisfazione è stata espressa da parte di Alfredo Ricci ed Ernesto de Angelis, legali di parte civile. Al termine della requisitoria il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna all’ergastolo per la donna. Pena che è stata rideterminata dal giudice dopo la Camera di Consiglio.

