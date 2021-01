«Si comunica – si legge in una nota inviata dal Comune di Jelsi – che dal 7 Gennaio 2021 a Jelsi presso la Scuola dell’ Infanzia e la Scuola Primaria riprenderanno le lezioni in presenza, mentre gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media)proseguiranno le lezioni in DAD (Didattica a Distanza)».