Infanzia a “rischio estinzione”: il Molise tra le regioni che investono meno

Rapporto Save The Children: in regione invece i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano raggiungono il 28,3%

«Negli ultimi 15 anni la popolazione di bambine, bambini e adolescenti è diminuita di oltre 600 mila unità, un dato per cui si può parlare di un vero e proprio “rischio di estinzione” per l’infanzia nel nostro Paese».

A fornire il dato la XII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio, dal titolo “Il futuro è già qui” diffuso a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza da Save the Children.

«Nello stesso tempo arco temporale la povertà assoluta – continua il rapporto – ha colpito un milione di bambini e adolescenti in più, lascandoli senza lo stretto necessario per vivere dignitosamente.

I numeri sugli investimenti dimostrano che non si è investito sulle generazioni più giovani.

Tra il 2010 e il 2016 la spesa per l’istruzione è stata tagliata di mezzo punto di PIL.

Si è risparmiato anche sui servizi alla prima infanzia, le mense e il tempo pieno, lasciando che, allo scoppio della pandemia, i divari e le disuguaglianze di opportunità spianassero la strada ad una crisi educativa senza precedenti.

Con il COVID-19 molte famiglie hanno vissuto un crollo drastico del reddito disponibile, l’incidenza della povertà ha raggiunto livelli mai registrati dagli inizi di questa misurazione.

La contrazione della spesa media delle famiglie con figli, anche del ceto medio e alto, nel 2020, è stata abbastanza generalizzata.

In Molise un minore su tre (33,8%) è in condizioni di povertà relativa.

Potenzialmente, la scuola è il luogo in cui tutti hanno pari opportunità di accesso all’educazione, ma con la pandemia è diventata un ulteriore vettore di ampliamento della forbice delle disuguaglianze.

Nei mesi dell’emergenza sanitaria, lo svantaggio socio-economico familiare ha prodotto varie forme di povertà educativa.

NEET

Tra gli effetti di medio periodo dell’assenza di opportunità c’è il fenomeno dei NEET acronimo ormai noto che indica i giovani tra i 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano né sono impegnati in alcun tipo di formazione.

In Molise i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano raggiungono il 28,3%.

NIDO E INFANZIA

In Molise i bambini 0-2 anni presi in carico da nidi e servizi integrativi sono appena il 13,9%.

I numeri del tempo pieno a scuola sono tra i più bassi in Italia.

ABBANDONO SCOLASTICO

I ragazzi molisani tra i 18 e i 24 anni che non studiano e non hanno concluso il ciclo d’istruzione sono invece l’8,6%,

SPESA PER LA PRIMA INFANZIA

Per quel che riguarda la spesa pro-capite dei comuni singoli e associati per la prima infanzia (bambini 0-2 anni) nei comuni del Molise è di 374 euro.

Peggio solo Basilicata, Campania e Calabria, a fronte di una media italiana di 906 euro (Provincia di Trento, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna invece in cima).

Gli studenti del Molise invece spiccano invece per l’utilizzo di competenze digitali e internet.