Industria Felix, 16 società molisane premiate come più affidabili: c’è anche il Neuromed

Le aziende sono state selezionate in base ad un algoritmo che ha valutato i risultati conseguiti nell’anno ‘orribile’ del Covid-19 e la proiezione di crescita nel prossimo anno

C’è anche il Neuromed di Pozzilli tra le 16 imprese molisane che secondo le stime di un prestigioso comitato scientifico di economisti della Luiss cresceranno di più nel prossimo anno e che sono state premiate a Taranto nel corso del 44esimo evento di Industria Felix, omonimo magazine trimestrale del Sole 24Ore che ogni anno stila una classifica sulle prospettive di crescita nelle regioni italiane tenendo conto della loro affidabilità e sostenibilità.

Tra le imprese premiate, come detto, 16 sono molisane (12 nella provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia): secondo lo studio, in uno scenario base il Molise crescerebbe del +4,6% mentre nello scenario peggiore perderebbe solo lo 0,6%.

Il premio si riferisce all’anno ‘orribile’ del Covid-19 dove tutte le imprese hanno sofferto il peso della pandemia e consiste in un’alta onorificenza che, oltre al Neuromed, è spettata anche alla ditta Giuliani, alla Centrale del Latte del Molise, Delta Impianti Industriali Di Caposiena R. & C., Every Trasport, F.I.M.EL., I.T.S., Netenergy Service, Neulift Service Molise, Niro Label, S.I.P.A. International, Servizi Innovativi, Terte’k Arredo Contract. Isernia, Advanced Accelerator Applications (Italy), Atena Sintec, International G.C. Motors.

Si sono accessi i riflettori del mondo imprenditoriale grazie alla presenza delle 90 società di capitali con sede legale in Basilicata, Calabria, Molise e Puglia che sono state insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità.

Le aziende sono state scelte dal comitato scientifico partendo da un algoritmo vincolante che ha selezionato complessivamente 700mila società di capitali con sede in Italia e ha individuato solo le imprese che nelle rispettiva categorie hanno registrato i migliori utili.