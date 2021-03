Individuato il sito dove distribuire (gratuitamente) le mascherine del Venerdì Santo

Il progetto c’era ed è stato pure realizzato. Restava solo da individuare dove le Mascherine del Venerdì Santo si sarebbero potute distribuire, nel rispetto delle norme anti Covid. E così l’artefice, Nicola Mattarocchia, molto noto a Campobasso, ha subito ricevuto la prima importante adesione in una storica tabaccheria di Campobasso: la Tabaccheria “Picciano” di via Marconi il cui titolare, Michele, si è messo subito a disposizione.

Ricordiamo che si tratta di un presidio realizzato artigianalmente dotato di una protezione filtrante all’interno e cotone all’esterno. Esterno che raffigura le immagini sacre del Venerdì Santo. Un oggetto di culto da conservare anche sono per ricordare questo brutto periodo di emergenza Covid.