Individuati i due ragazzi dispersi a Campitello, in corso il loro recupero

Intervento del CNSAS in corso su Monte Miletto. Due ragazzi rimasti bloccati causa nebbia e fondo ghiacciato.

Due squadre del CNSAS sono partite a piedi con ramponi e picozze dal pianoro di Campitello Matese per raggiungere i ragazzi bloccati su Monte Miletto.

I due ragazzi sono stati individuati mediante il servizio SMS locator del Soccorso Alpino in questo momento le squadre di soccorso del CNSAS stanno prendendo contatto con i due malcapitati ed organizzare la discesa a valle mediante tecniche alpinistiche a causa del terreno notevolmente in pendenza e ghiacciato.