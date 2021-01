Individuata una nuova cascata a Carpinone, la nuova attrattiva della prossima estate

Dopo il successo turistico di questa estate, quando Carpinone è stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori, è stata portata alla luce un’altra fantastica cascata. I ragazzi di Molise Action, che stanno curando dalla scorsa primavera le iniziative turistiche volte alla valorizzazione del territorio, hanno individuato una nuova cascata con relativo percorso per raggiungerla. E’ la terza cascata “scoperta” in zona, la cascata Paradiso che si trova in località San Marco.

Siamo certi che le cascate di Carpinone continueranno ad attrarre numerosi turisti anche durante la prossima estate che tutti ci auguriamo possa essere di folla e abbracci lungo i sentieri del nostro splendido Molise.

Foto: Marco Pizzuti, pagina Fb Molise Action