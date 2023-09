Indice sportività: Isernia ultima in Italia, Campobasso 85esima ma terza per formazione

Ottimo lavoro sul calcio dilettantistico per le due province che si piazzano tra i primi 7 posti. Per il capoluogo molisano bene anche lo sport paralimpico E’ quanto rilevato da Pts per Il Sole 24 Ore che ha elaborato quattro classifiche per categorie che inglobano 32 indicatori

Grandi eventi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione: sono i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore. L’indice, giunto alla sua 17esima edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie.

Il Molise non brilla nel report generale. Anzi. Isernia è addirittura fanalino di coda nella classifica finale, al 105esimo posto, avendo ottenuto, in media, appena 129,1 punti (la prima città, Trento, ne ha raggiunti 1.000). Campobasso si trova invece all’85esimo posto, sopra a due città capoluogo come Palermo e Potenza. Tuttavia Campobasso si piazza ai vertici con l’indicatore Formazione per lo Sport, ottenendo il terzo posto con 895,9 punti, dietro a Enna e Rimini.

Sono diversi gli aspetti analizzati. I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Una fotografia che punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale.

Tra le novità un nuovo indicatore sugli investimenti nello sport, inclusi i progetti finanziati con il Pnrr.

Le due province molisane ottengono un ottimo punteggio sul calcio dilettanti: Isernia è sesta, seguita da Campobasso al settimo posto.

Ottima valutazione per il capoluogo molisano anche per quanto riguarda lo sport paralimpico, con 462,3 punti si pone al 15esimo posto.