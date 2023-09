Indice sportività del Sole 24 Ore, maglia nera per Isernia

Non va meglio per Campobasso che si colloca all’85esimo posto

Secondo l’indagine realizzata da Pts per il Sole 24 Ore nell’ambito del progetto ‘Qualità della vita’, Isernia è all’ultimo posto tra i 107 capoluoghi di provincia della graduatoria nazionale sulla qualità dei sistemi sportivi territoriali.

L’indice generale è l’esito di 32 indicatori tra i quali, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini.

Il capoluogo pentro è ultimo per ‘Sport individuali’, al 105/o posto per ‘Sport e società’, 104/o per ‘Struttura sportiva’ e 102/o per ‘Sport di squadra’. Non va molto meglio per Campobasso che si colloca all’85/o posto. Qualche luce si intravede per ‘Sport di squadra’ (67/o posto) e ‘Sport e società’ (69/o). La graduatoria si fa ‘pesante’ invece per ‘Struttura sportiva’ (94/o posto) e ‘Sport individuali’ (96/o). Al vertice della classifica dell’Indice di sportività c’è la Provincia autonoma di Trento.