Indice Rt nazionale a 0.68. Da lunedì altre regioni in zona Bianca. Regole meno stringenti al ristorante

Italia sempre più in bianco. Il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità dovrebbe certificare il cambio di colore da lunedì 7 giugno per altre per quattro regioni dopo Friuli Venezia Giulia MOLISE e Sardegna. Salvo sorprese, passeranno in fascia bianca anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Per la quarta settimana consecutiva scende l’indice di contagio Rt in Italia. Stando ai dati del monitoraggio, nell’ultima settimana l’indice Rt è sceso a 0,68, contro lo 0,72 della settimana precedente. In diminuzione anche l’incidenza: dai 47 contagi ogni 100 mila abitanti della scorsa settimana il dato nazionale scende a 32 casi ogni 100 mila abitanti. Dal 7 giugno Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto dovrebbero passare in zona bianca. L’incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti registrata nelle ultime 3 settimane dovrebbe determinare il cambio di colore per queste quattro regioni. La conferma arriverà con i dati del monitoraggio e con le decisioni della cabina di regia, a cui seguiranno le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza.

In quanti a tavola? In 6 al chiuso: via anche con l’ultimo “strappo”. L’Italia è più “bianca” con un terzo del Paese con 12 milioni di italiani in zona bianca da lunedì prossimo. E l’estate è alle porte con nuovi graduali allentamenti delle misure anti-Covid. Archiviata la questione sul numero di commensali al ristorante – con un’ordinanza ministeriale che non prevedrà alcun limite all’aperto e un massimo di sei persone al chiuso – si resta in attesa degli ultimi punti su cui aprire.