Indennizzi del fermo pesca, sbloccato il pagamento per il 2017

REDAZIONE TERMOLI

Potranno finalmente percepire le indennità per l’anno 2017 i lavoratori del comparto ittico molisano. La buona notizia è arrivata direttamente dalla Fai-Cisl di Abruzzo e Molise e rappresenta indubbiamente una boccata di ossigeno per i lavoratori di un comparto che sempre più sta risentendo della crisi economica del momento. Nei giorni scorsi, dopo l’annuncio del nuovo fermo pesca che partirà a metà agosto, si era levato il coro delle polemiche da parte degli operatori stanchi di dover ancora aspettare per lo sblocco degli indennizzi relativi al 2017 e al 2018. Ieri la buona notizia. «Dopo mesi di attesa, finalmente, i nostri lavoratori del settore Pesca di Termoli stanno ricevendo l’indennità loro dovuta per il fermo pesca relativo all’anno 2017. Lo dichiara con soddisfazione la FAI-CISL Abruzzo Molise Pesca a conclusione dei confronti con la sede INPS Provinciale di Campobasso in merito al pagamento delle indennità di fermo pesca 2017. Considerato l’imminente arrivo del fermo pesca anno 2019, il pagamento dell’entità relativa all’anno 2017 rappresenta una boccata di ossigeno per gli addetti al settore, comunque è inevitabile sottolineare che alla vigilia del fermo anno 2019, i pescatori non ancora percepiscono quanto loro dovuto per il fermo 2018, i prossimi mesi concentreremo la nostra azione sindacale al fine di ottenere in tempi brevi la liquidazione dell’indennità relativa all’anno 2018. Siamo sempre più convinti che al fine di salvaguardare l’intero settore c’è la necessita di un ammortizzatore sociale strutturato che possa garantire continuità al reddito dei lavoratori del Settore Pesca».