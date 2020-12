Indagine sulle soste a pagamento, iniziativa delle associazioni che hanno denunciato

L’indagine sull’appalto per le soste blu a Isernia ha fatto decisamente clamore, non solo perchè è il primo problema giudiziario in cui incappa la giunta d’Apollonio, finora immune da inchieste della magistratura, ma clamore anche perchè si avvicina la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco e allora diventa oggetto di strumentalizzazione politica. Infine, per ultima, ma non ultima, la sensazione, da parte della cittadinanza di essere stata sottoposta ad un ingiustificata ed onerosa imposizione. Un odioso balzello. Insomma i parcheggi a pagamento non li vuole proprio nessuno. Da qui il polverone che si è sollevato dopo la notizia dell’inchiesta che vede indagati il sindaco, il dirigente tecnico e la giunta in carica a giugno del 2019. Intanto i promotori della denuncia e delle proteste che hanno portato all’indagine della procura hanno preannunciato per martedì prossimo una conferenza stampa: «In merito alla notizia della indagine giudiziaria in corso sul sindaco e la giunta comunale di Isernia circa ipotizzati illeciti e abusi da noi denunciati, in merito alle vessazioni degli stalli blu, l’associazione F.I.A.D.E.L. di Isernia, l’Associazione contro illegalita’ e le mafie “A. Caponnetto” sez. reg.le Molise, il Partito Comunista dei Lavoratori – Isernia (con il Coordinamento Molisano delle Sinistre di Opposizione di cui fa parte insieme al PCI, PMLI e CITTA FUTURA), annunciano, la conferenza stampa per martedì 22 dicembre prossimo alle ore 11.00, che terranno, presso la F.I.A.D.E.L. di Isernia in via XXIV Maggio, N. 65, unitamente al COMITATO NO STRISCE BLU, altre associazioni ed esponenti della lotta in corso.In essa riassumeremo i punti salienti dell’esposto e delle integrazioni presentate alla Procura e alla Corte dei Conti, nonché dei singoli ricorsi già vinti presso il Giudice di Pace che ha dimostrato vera indipendenza e imparzialità, nonché le nostre dure contestazioni avverso la Prefettura di Isernia. In sintesi al vaglio giudiziario abbiamo posto molte questioni. La triplicazione assurda di posti blu e tariffe a beneficio della società privata che li gestisce, peraltro paventando ulteriori aumenti: non c’è stato alcun rispetto delle stesse normative che, nelle zone vessate di Isernia, dovevano garantire l’interesse sociale, cioè un certo quantum di parcheggi liberi in base al numero di abitanti e alle cubature residenziali. La inesigibilità della tariffa poiché non disposta con Ordinanza del Sindaco e comunque non fissata dal Comune per gli anni dal 2019 in poi; l’assenza di titolo della società nel pretendere le esose tariffe per i molti vizi di nullità dell’affidamento in concessione e per l’inesistenza del contratto in forma pubblica amministrativa, mal “coperto” da una atipica “transazione” anch’essa dannosa per il Comune, attese le diverse violazioni dell’art.32 del codice dei contratti pubblici ivi riportate e documentate in dettaglio, incluso l’analogo esposto per danni erariali. Per non parlare degli abusi di potere eccepiti sui disabili. Tutto al vaglio, si vedranno gli esiti».