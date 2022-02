Indagine per reati pedopornografici, mail truffa per rubare dati personali

Dopo la finta richiesta dell’Inps arriva il fantomatico avviso di garanzia che ‘minaccia’ la custodia se non si risponde repentinamente alla comunicazione. La Polizia rinnova l’invito: prestare attenzione

Le stanno tentando tutte. L’ultima trovata per truffare i cittadini è la notifica via mail di un avviso di garanzia a carico del malcapitato a seguito di un fantomatico ‘sequestro di infiltrazione informatica, autorizzato soprattutto in caso di pornografia infantile’.

Comunicata la notizia, che per i deboli di cuore potrebbe anche risultare fatale, lo step successivo è la richiesta di rispondere immediatamente alla mail. ‘Altrimenti sarete tenuti in custodia fino a quando non sarete portati davanti al pubblico ministero’.

Premesso che nessun avviso di garanzia o conclusione indagini, come nessun procedimento penale, viene notificato con un banale messaggio di posta elettronica, dal Compartimento di Polizia Postale di Campobasso richiamano l’attenzione sul nuovo tentativo di phishing che sta interessando anche diversi utenti molisani.

“E’ bene ribadire – si legge inoltre sul profilo fb della Polizia di Stato – che queste comunicazioni non vengono assolutamente recapitate tramite mail o messaggi. Qualora vi capitasse di ricevere simili mail segnalatele al Commissariato di PS online”.

L’avviso di garanzia, falso ovviamente, è solo l’ultimo tentativo di raggiro.

Infatti nei giorni scorsi erano iniziate a circolare false e-mail, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all’Istituto e recanti la firma di un direttore Inps, nelle quali si comunicava al contribuente che una sua domanda non era stata accolta per mancanza di documentazione. Di qui l’invito a “prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail”.

Il file allegato in formato zip contiene un malware che, una volta aperto, si installa nel sistema del computer o di altro dispositivo elettronico utilizzato producendo danni, rubando ed eliminando dati o sottraendo informazioni riservate come le password personali.

Queste mail non sono inviate da INPS, anche se contengono il logo e nominativi di personale dell’Istituto e utilizzano un linguaggio in parte compatibile con le nostre comunicazioni. L’Istituto nazionale di previdenza sociale invita gli utenti a non aprire questi allegati. Dalla Polpost fanno sapere che si tratta di tentativi che hanno avuto un picco nel corso del periodo natalizio, diminuendo successivamente. Da qualche giorno, però, i truffatori sono tornati alla carica. Quindi l’invito è quello di prestare la massima attenzione, diffidando di qualsiasi messaggio di questo tipo.