Indagine per focolaio al Cardarelli, Florenzano: “Non c’è stata commistione. Giustini? No comment”

Si è tenuta questo pomeriggio, lunedì 11 gennaio, l’audizione che ha voluto l’Asrem per meglio comprendere l’origine del cluster che si è sviluppato nei giorni scorsi presso il reparto di chirurgia del Cardarelli.

“Abbiamo effettuato un’indagine interna – ha dichiarato al Quotidiano il dg Asrem Oreste Florenzano – con un’audizione dei primari dei reparti coinvolti. E’ emerso con chiarezza che non c’è stata commistione tra Covid e no Covid. Pertanto anche se avessimo avuto un ospedale esclusivamente Covid, quello che è accaduto, sarebbe potuto succedere ugualmente, perché è stato appurato che quanto successo è dovuto ad altre circostanze. Inoltre non sono emerse commistioni di percorsi: tale circostanza è stata esclusa. Se un paziente Covid va ad effettuare dei raggi, c’è un protocollo preciso e dettagliato da seguire, compreso il trasporto in biocontenimento. La circostanza, purtroppo, è dovuta al fatto che con l’attuale livello epidemico, i rischi sono riducibili, ma non azzerabili. Basti pensare che lo Spallanzani, ospedale Covid per eccellenza, ha avuto un cluster interno. Ma anche da noi in passato sono successi episodi simili, come ad esempio al San Timoteo dove non ci sono pazienti Covid.

Il reparto di chirurgia non è chiuso ma c’è stato lo stop ai ricoverifino a quando non fermiamo il contagio. Resta aperto per le emergenze e ci sono gli ospedali spoke che funzionano perfettamente.

Un’altra puntualizzazione – ha proseguito Florenzano – la dobbiamo fare per quanto riguarda i tamponi. Noi effettuiamo tamponi antigenici e tamponi molecolari che proprio ieri sono stati equiparati da Ministero e Iss. Quando arriva un paziente da ricoverare noi effettuiamo contemporaneamente entrambi i tamponi che, ovviamente, hanno uno sfasamento di tempi di processazione. Proprio per questo abbiamo emanato direttive e protocolli scritti di come trattare i pazienti che devono essere ricoverati. Il tampone, purtroppo, è una fotografia del momento e per questo bisogna adottare tutte le precauzioni possibili.”

Infine abbiamo chiesto al dg un commento in merito alle dichiarazioni del commissario Giustini che ha sostenuto di essere pronto ad aprire l’ospedale di Larino con medici stranieri, a patto che “Toma e Florenzano non ostacolino l’operazione”. Lapidaria la risposta: “No comment”. red