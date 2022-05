Incuria Verde pubblico, Campobasso mai così trascurata (video)

E’ una città pronta ad accogliere decorosamente le migliaia di visitatori alla vigilia del Corpus Domini? Chiamati in causa il sindaco Gravina e l’assessore Cretella

Verde pubblico a Campobasso, degrado e abbandono in aiuole e rotonde. E’ questa la situazione che da diverso tempo molti lettori ci segnalano con foto e video. E noi siamo andati a verificare. In effetti, con qualche rarissima eccezione, il panorama che si prospetta è assai avvilente nella quasi totalità dei casi.

Dal centro alla periferia le erbacce trasformano quella che doveva essere una “città giardino” (decantata dal sindaco Gravina e dall’assessore all’Ambiente, Simone Cretella) in “una città giungla”.

E, non importa se aiuole o rotonde si trovino in luoghi dove insistono palazzi storici o edifici istituzionali (vedi piazza Pepe o piazzale antistante il consiglio Regionale), lo sfalcio è una pratica semisconosciuta. Gli stessi lettori ci fanno notare che il verde pubblico dovrebbe rappresentare un biglietto da visita del nostro capoluogo di regione e invece ciò che si prospetta al visitatore è uno spettacolo indecoroso.

Villa Flora rappresenta (come documentano le immagini allegate) un esempio lampante che non ci stiamo inventando nulla. Le aiuole (anche quelle cosiddette sponsorizzate) sono incolte e vi crescono erbacce di ogni genere. A questo punto perché non sollecitare gli stessi privati che se ne dovrebbero occupare?

Per non parlare dei cassonetti della raccolta degli abiti usati (vedi il caso di via Piave) che sono diventati un vero e proprio scempio. Viene da chiedersi se vengono svuotate di tanto in tanto ndr.

E che dire dei bidoni puzzolenti per la raccolta dei rifiuti in pieno centro? Spesso “punto di ritrovo” di cani randagi e cinghiali.

Ovvio al tutto si somma anche il comportamento di alcuni cittadini che non esitano (come nel caso sempre di via Piave), nei pressi del passaggio a livello che non esitano a gettare buste dell’immondizia fra l’erba incolta al lato della carreggiata.

Tutto ciò alla vigilia della festa più importante per Campobasso, il Corpu Domini, quando in città giungeranno decine di migliaia di visitatori anche da fuori regione.

Signor Sindaco Roberto Gravina, signor Assessore Simone Cretella. Non credete sia giunto il momento di fare qualcosa?