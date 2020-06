Incuria e degrado totale: marciapiedi impraticabili (la segnalazione)

La segnalazione è giunta in redazione da parte di alcuni cittadini: il marciapiede di via Svevo (quello che costeggia la facoltà di Giurisprudenza) è impraticabile. «Provare a fare una semplice camminata a piedi o con il passeggino è impossibile; figuriamoci per una persona alle prese con disabilità – segnalano i cittadini – A parte lo stato pessimo delle mattonelle, non è stata effettuata alcuna pulizia su ambo i lati. I risultati – continua la segnalazione dei cittadini – sono quelli in foto. Non vogliamo aggiungere altro se non ribadire che questo quartiere, ormai da qualche tempo, è stato abbandonato. Incuria e degrado in più punti sono diventati una costante».