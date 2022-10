Incuria e degrado in via Panama a Termoli: la segnalazione di un cittadino

È un cittadino di Termoli a segnalare il grado di degrado e incuria in cui versa via Panama. Tra erba incolta e rifiuti i residenti sono giunti al limite. “I cittadini di Termoli che pagano regolarmente le tasse non meritano tanto degrado. Via Panama è invasa di rfiuti ed erbacce che la fanno da padrone. Evidentemente gli operatori ecologici non conoscono quella strada. Situazioni non solo brutte da vedere ma anche dannose per i cittadini che vi risiedono. Chiediamo il giusto servizio da parte dell’ amministrazione considerato che paghiamo le tasse”.