Incubo Omicron: dopo Isernia, giro di vite anche a Venafro

Arriva il “coprifuoco” anche a Venafro. La variante Omicron fa paura e il sindaco Alfredo Ricci chiude praticamente tutto con un’ordinanza blindata dall’effetto immediato:

“Alla luce del trend dei contagi, confermato anche dalle ultime comunicazioni dei positivi (su cui seguiranno aggiornamenti più dettagliati), con ordinanza sindacale in corso di perfezionamento, si dispone tra l’altro:

1) l’annullamento di ogni evento ancora in programma nel cartellone natalizio;

2) dal 30 dicembre al 2 gennaio compresi, il DIVIETO DI STAZIONAMENTO NELLE SEGUENTI AREE PUBBLICHE:

a) area chiesa Concattedrale;

b) strada in località “Campaglione”;

c) piazza Caduti sul Lavoro (ex lavatoio);

d) piazza Antonio De Curtis (Castello);

e) aree antistanti campo sportivo e palazzetto dello sport;

f) area antistante Scuola “Don Giulio Testa”

3) nei BAR, saranno consentite le SOLE ATTIVITÀ DI ASPORTO nei seguenti giorni e fasce orarie:

a. 30/12/2021, dalle ore 18:00 a fine attività;

b. 31/12/2021, dalle ore 11:00 a fine attività;

c. 1/1/2022, dalle ore 11:00 a fine attività;

d. 2/1/2022, dalle ore 18:00 a fine attività;

4) nei RISTORANTI, saranno consentite le SOLE ATTIVITÀ DI ASPORTO nella giornata del 31/12/2021 dalle ore 18:00 a fine attività;

5) annullamento della fiera dell’Epifania.

Negli altri giorni e orari in bar e ristoranti le attività saranno svolte normalmente e secondo le regole ordinarie previste a livello nazionale.

Lo scopo di queste misure è quello di limitare nei prossimi giorni le occasioni di assembramento per brindisi di Capodanno, aperitivi e feste, nonché di evitare che i divieti siano elusi con assembramenti spontanei nelle aree, diverse dal centro urbano, in cui abitualmente ci si incontra e che per essere più decentrate potrebbero risultare più difficili da controllare.

Si tratta di misure che riguardano le aree pubbliche e gli esercizi pubblici. Questi ultimi si stanno confermando seri nell’adozione di limitazioni spontanee, e voglio ringraziarli per questo. A loro dobbiamo chiedere un ulteriore sacrificio per i prossimi giorni, nell’interesse di tutti, e li ringraziamo per quando faranno ulteriormente.

Resta la parte più importante: quella dei COMPORTAMENTI INDIVIDUALI. Per quelli non c’è obbligo o divieto che possano rendere. In questi quasi due anni di pandemia abbiamo capito come comportarci. Ora, ancora una volta, sta soprattutto al BUON SENSO DI CIASCUNO DI NOI mettere in pratica i comportamenti più corretti. NELL’INTERESSE DI TUTTI”.