Incubo finito per un agente della penitenziaria, Aldo Di Giacomo (S.P.P.): «Giustizia è stata fatta» (VIDEO)

«Giustizia è fatta, a tutti sono presenti le immagini poi diventate virali del collega che puntava una pistola al detenuto a Campobasso». Inizia così il video del segretario generale del sindacato Spp, Aldo Di Giacomo, che commenta con soddisfazione la fine di un incubo per un collega che intervenne durante un tentativo di evasione dinanzi al carcere di Campobasso. «La decisione adottata nelle scorse ore – ha proseguito Di Giacomo – ha portato al proscioglimento e alla reintegrazione del periodo economico. In parole semplici tutto archiviato, il fatto non sussiste e i soldi non percepiti saranno restituiti e il periodo trascorso da sospeso gli è stato riconosciuto sotto il profilo di vista economico perché riconvertito in servizio attivo. Una storia assurda. Non c’è nessun carnefice tra gli agenti della penitenziaria e ne siamo tutti contenti».