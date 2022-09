Incubo cartelle “pazze” per le imprese molisane

Unione Consumatori Molise tende una mano con pareri e consulenze

Le ferie sono ormai terminate per molti molisani, ma le richieste di pagamento di tasse non dovute, di vecchi tributi , rateizzazioni non pagate, sono iniziate nuovamente. Nella maggior parte dei casi tali richieste sono legittime, ribadisce Unione Consumatori Molise.

“Ma nei nostri uffici abbiamo riscontrato molte criticità presenti nelle cartelle, negli avvisi di accertamento, negli atti di precetto, nelle ingiunzioni di pagamento ecc. notificati all’imprese molisane. Riteniamo che vi siano molti casi nei quali è possibile annullare completamente la pretesa tributaria. Invitiamo pertanto, coloro che hanno ricevuto atti nel mese di agosto ed in questi giorni ad inviarne copia alla seguente mail unioneconsumatorimolise@gmail.com oppure a mezzo WhatsApp sul numero 3924750579”