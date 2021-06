Incubatore sociale intitolato ad Antonio Di Lallo, domenica 13 giugno la cerimonia

Si terrà domenica 13 giugno, alle ore 11:00, la cerimonia per l’intitolazione dell’Incubatore delle Imprese dell’Economia Sociale e Solidale fortemente voluta dall’Associazione “Solidea – amici di Antonio Di Lallo” e deliberata dall’Amministrazione comunale di Campobasso. La cerimonia rappresenta un giusto riconoscimento alla figura di Antonio Di Lallo, scomparso prematuramente, ideatore dell’INCUBATORE DELLE IMPRESE DELL’ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE dove sono ospitate una serie di attività cooperativistiche e associative e il Gruppo di Azione Locale, struttura portante e pulsante delle politiche di sviluppo locale dei territori e delle imprese associate. Durante la cerimonia verranno presentate anche le attività dell’Associazione “Solidea” tra le quali spicca il bando di concorso per il conferimento di tre borse di studio rivolto ai giovani fino a 35 anni di età (compiuti entro il 31/12/2020), residenti in Molise da almeno 5 anni che abbiano conseguito un titolo di studio accademico fra i seguenti corsi: Laurea triennale, Laurea Magistrale e che abbiano realizzato una tesi di Laurea sui seguenti argomenti: sviluppo locale e innovazione; storia, attualità e territorio molisano; questione meridionale; disagio sociale giovanile; differenze di genere; violenza sulle donne e femminicidio. Ad aprire la cerimonia l’intervento del Presidente dell’Associazione “Solidea” che nel ricordare la figura di Antonio Di Lallo, ha così dichiarato: “La tragica scomparsa di Antonio ha colpito profondamente tutta la comunità locale. Antonio sarà ricordato sempre per il suo impegno fatto di professionalità e costante dedizione, di senso del dovere e di appartenenza nei riguardi di quest’area. L’intitolazione dell’Incubatore alla sua memoria, deliberata all’unanimità dal Consiglio comunale di Campobasso, vuole essere un gesto semplice ma significativo per omaggiare il lavoro quotidiano svolto con grande spirito di abnegazione, ma anche con gentilezza e disponibilità”. Alla cerimonia parteciperanno autorità, famigliari e amici di Antonio.