Incubatoio Aia, realizzato il primo capannone all’avanguardia

L’azienda agricola Pietronigro Giuseppe attraverso il contributo della regione Molise ha realizzato il primo capannone avicolo dotato di strumentazione all’avanguardia progettato e realizzato dalla società MBE Srl di Fabriano, azienda specializzata nella fornitura chiavi in mano di progetti avicoli. Il suddetto capannone utilizza tecnologie innovative di ventilazione dell’azienda danese Skov, marchio mondiale del settore, che per la prima volta vengono installate ed utilizzate all’interno della nostra regione. Questo impianto vuole essere l’esempio di come tecnologia e tradizione possono essere insieme costruttori di eccellenze nel settore dell’agricoltura. L’azienda Pietronigro ha attivato un contratto di collaborazione con il leader del settore avicolo AIA che seguirà le varie fasi dell’allevamento per accertare la perfetta riuscita dei processi che si tengono all’interno della struttura.