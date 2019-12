Ennesimo scontro in uno dei punti nevralgici della città: ferita una donna

I residenti ma anche i tanti automobilisti che quotidianamente transitano in quella zona, ancora una volta segnalano la pericolosità dell’incrocio tra Via Crispi e via Insorti d’Ungheria, teatro di numerosi incidenti stradali. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato nella mattinata odierna (giovedì 26 dicembre) quando, per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate (ferita una donna costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118). I cittadini da tempo chiedono delle misure alternative all’attuale incrocio visto i numerosi sinistri che si verificano con particolare frequenza.