Ancora un incidente nell’incrocio di via Crispi e via Insorti d’Ungheria, una strada dove spesso in passato si sono verificati altri incidenti. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi attorno alla mezzanotte della notte tra mercoledì e giovedì quando un’auto è stata sbalzata contro uno degli edifici dell’incrocio, danneggiando una cabina dell’Enel. Via Crispi e parte di via Insorti d’Ungheria e via Mazzini sono rimaste temporaneamente al buio. Per fortuna non vi erano persone sul marciapiedi al momento dell’urto tra le due auto.

Incrocio di via Crispi, ancora un incidente: auto contro palazzo (LE FOTO) Indietro 1 di 3 Avanti