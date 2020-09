Incremento casi Covid-19, annullato il concerto al Savoia di Teresa Salgueiro

L’Art Festival Poietika differito alla primavera del prossimo anno

«A seguito dell’incremento registrato su scala internazionale dei casi di Covid-19, e per ragioni prudenziali finalizzate alla tutela della salute, il previsto concerto di Teresa Salgueiro, programmato per il 10 ottobre 2020 presso il Teatro Savoia di Campobasso, per espressa richiesta dell’artista è stato annullato e differito al 2021. Si comunica, inoltre, che per le medesime ragioni di prudenza legate alla pandemia in corso, l’Art Festival “Poietika”, inizialmente programmato nella prima metà di ottobre, è differito alla prossima primavera. Poietika, in quella circostanza, si presenterà in una dimensione più ampia del consueto e con una doppia programmazione divisa tra Aprile e Agosto 2021».