Incrementata la quota massima di carburante agricolo agevolato

La decisione dell’assessorato regionale all’Agricoltura per il superamento dell’emergenza dovuta al Covid-19

CAMPOBASSO. L’assessorato regionale all’Agricoltura ha deciso di incrementare – nel periodo necessario al superamento dell’emergenza Covid19 – la quota massima di carburante agricolo agevolato (passa dal 30 al 50%), concessa a chi ne fa richiesta tramite una procedura semplificata. Il prelievo sarà infatti consentito direttamente presso un deposito/distributore tramite la presentazione di un’autodichiarazione (scaricabile sul sito della Regione e del Psr Molise), corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. Tale procedura semplificata sarà valida fino al prossimo 3 aprile, salvo eventuali proroghe e ulteriori provvedimenti di carattere nazionale che potrebbero prolungare l’emergenza. «Il momento è drammatico – commenta l’assessore Nicola Cavaliere – e la Regione continuerà a mobilitarsi per individuare, come nel caso del carburante agevolato, tutti gli strumenti possibili utili ad aiutare il mondo produttivo locale. Attendiamo in tal senso buone notizie da Roma e dal ministero, dopo che con i colleghi delle altre regioni abbiamo inoltrato una serie di richieste a tutela di aziende e lavoratori. È questa una lotta – conclude Cavaliere – per la sopravvivenza che coinvolge tutti, invito i nostri agricoltori a tenere duro con l’auspicio che tale fase di crisi termini davvero presto». Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai CAA presenti sul territorio, oppure – esclusivamente via mail – agli uffici UMA di Campobasso (greco.nicola@mail.regione.molise.it) e Isernia (duva.giuseppe@mail.regione.molise.it).