Incontro Regioni-Governo, Toma: «Grave errore incompatibilità tra presidente e commissario»

«Sarebbe un errore gravissimo rendere incompatibile la figura del presidente della Regione con quella del commissario alla sanità». Lo ha detto il governatore Donato Toma dopo l’incontro tra Regioni e il ministro della Salute Giulia Grillo riferendosi alla norma del decreto fiscale che renderebbe incompatibili le due figure.

«Il ministro ha detto che sono posizioni politiche divergenti che in altre sedi possono essere portate – ha spiegato – forse intendeva la possibilità di impugnative». Riguardo poi al tema dei fondi per la sanità Toma ha sottolineato che le Regioni «non sono soddisfatte ma compatte e aperte a lavorare per trovare più punti di incontro».