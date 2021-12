Incontro ravvicinato con coppia di istrici nelle campagne di Toro

Per gli etologi si tratta di “avvistamento straordinario” per il Molise

Di incontri ravvicinati con animali selvatici nelle campagne molisane eravamo abituati ad averne ma quasi sempre con branchi di cinghiali che scorazzavano persino nei centri abitati.

Stavolta qualcosa di diverso e sicuramente più eccezionale è avvenuto grazie al nostro amico lettore Mario Spallone che nelle campagne di Toro è riuscito ad immortalare con il suo smartphone addirittura una coppia di istrici.

Un avvistamento straordinario perché in Molise pare non sia una specie endemica, anzi. Si tratta di una specie protetta che non si può cacciare o uccidere. Gli esperti etologi dicono che gli istrici sono monogami e solitamente si muovono in coppia.